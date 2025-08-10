Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 11 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 11 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
13ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
lunes, 11 de agosto
14ºC
-5ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 11 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.