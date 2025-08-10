Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
- Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con descenso de temperatura diurna.
lunes, 11 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.