Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Amazonas, vía Senamhi HOY, 10 de agosto
BAGUA GRANDE - AMAZONAS

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
lunes, 11 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.

CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 11 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.

CHIRIACO - AMAZONAS

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
lunes, 11 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.

PEDRO RUIZ - AMAZONAS

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 11 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.

SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
lunes, 11 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
