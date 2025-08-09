Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
domingo, 10 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
domingo, 10 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la tarde con viento moderado.
domingo, 10 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la tarde con viento moderado.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
domingo, 10 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.