Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 9 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 10 de agosto
12ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 10 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
domingo, 10 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 10 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.