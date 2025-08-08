HOY

Sociedad

Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 8 de agosto
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 8 de agosto

ACOMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
sábado, 09 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

ANTA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

CALCA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
27ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.

CUSCO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

HIDROELÉCTRICA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día variando a lluvia.

HUAYLLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

MACHU PICCHU - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

PACAYMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

PARURO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
sábado, 09 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

PAUCARTAMBO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
sábado, 09 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a ráfagas de viento , lluvia ligera y descenso de temperatura diurna.

PISAC - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
sábado, 09 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

POMACANCHI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

QORIHUAYRACHINA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

QUILLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia frecuente.

QUIMBIRI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.

QUINCEMIL - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera por la noche.
sábado, 09 de agosto
24ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia frecuente.

SANTA TERESA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

SANTO TOMÁS - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
-10ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
24ºC
-9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.

SICUANI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

SORAYPAMPA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

URUBAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.

YAURI-ESPINAR - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
-12ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
