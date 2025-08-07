Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.