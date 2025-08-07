Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.