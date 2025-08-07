Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
15ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
14ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
-15ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
20ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
30ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
7ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
7ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo cubierto durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
13ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
12ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.