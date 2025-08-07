Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial al atardecer.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
viernes, 08 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado a cielo nublado durante el día.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 08 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
viernes, 08 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 08 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado por la mañana.
viernes, 08 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
viernes, 08 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
viernes, 08 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 08 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado hacia el mediodía.