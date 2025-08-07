Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
11ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con llovizna al atardecer.
viernes, 08 de agosto
11ºC
-6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
-5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
17ºC
-4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
13ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con llovizna al atardecer.
viernes, 08 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
12ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
13ºC
-6ºC
Cielo nublado a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado al atardecer.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
16ºC
-3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
11ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con llovizna al atardecer.
viernes, 08 de agosto
12ºC
-5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
-13ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a llovizna ligera al atardecer.
viernes, 08 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto con lluvia al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer y durante la noche.
viernes, 08 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.