Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar por la tarde y viento ligero.
viernes, 08 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar por la tarde con viento ligero.
viernes, 08 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar por la tarde con llovizna ligera.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
viernes, 08 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.