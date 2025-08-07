Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
11ºC
-1ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.