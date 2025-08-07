Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.