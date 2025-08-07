Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Madre de Dios, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
viernes, 08 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado con tendencia a descenso de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.