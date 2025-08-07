Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana y cielo nublado por la tarde.
viernes, 08 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana y cielo nublado por la tarde.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
viernes, 08 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo cubierto al atardecer.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
viernes, 08 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 08 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 08 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento al atardecer.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
viernes, 08 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto al atardecer.
viernes, 08 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto al atardecer.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.