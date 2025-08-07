Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 08 de agosto
29ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 08 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía a cielo nublado parcial al atardecer.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 08 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
32ºC
14ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
32ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
35ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
35ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
31ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.