Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
viernes, 08 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana con neblina variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana con neblina variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
30ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana con neblina variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado por la mañana con neblina variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana.
viernes, 08 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.