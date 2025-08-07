Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre al atardecer.
viernes, 08 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
9ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial durante el día , lluvia frecuente.
viernes, 08 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 08 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia frecuente por la noche.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 08 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia durante la noche.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.