

Sociedad

Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 7 de agosto
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ACOMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
-3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
26ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.

ANTA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

CALCA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
25ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

CUSCO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

HIDROELÉCTRICA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUAYLLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

MACHU PICCHU - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

PACAYMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

PARURO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
28ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.

PAUCARTAMBO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
25ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

PISAC - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
25ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

POMACANCHI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
23ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

QORIHUAYRACHINA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

QUILLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera al atardecer.
viernes, 08 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la noche.

QUIMBIRI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 08 de agosto
33ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.

QUINCEMIL - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

SANTA TERESA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

SANTO TOMÁS - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
-9ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
26ºC
-12ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

SICUANI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
-8ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
23ºC
-10ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

SORAYPAMPA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

URUBAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
26ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
26ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.

YAURI-ESPINAR - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
19ºC
-13ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
