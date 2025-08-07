Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Está con agüita, pero no importa”
- Tras 30 años, concurrida vía en Lima Norte será renovada para unir con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
-3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
26ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
25ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
28ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
25ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
25ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
23ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera al atardecer.
viernes, 08 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la noche.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 08 de agosto
33ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
-9ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
26ºC
-12ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
-8ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
23ºC
-10ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
26ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
26ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
19ºC
-13ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.