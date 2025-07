Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga: ¿solución real para vecinos o campaña disfrazada?

Las locomotoras y vagones de Rafael López Aliaga pronto serán traídas al Perú desde el puerto de Stockton (California, EE.UU.) en dos viajes, pero no se sabe cuándo habrá la “marcha en vacío”, es decir, que se ponga a prueba sin público. Menos aún, cuándo será la “marcha blanca” con pasajeros, que exige tener operativos todos los otros servicios, como estaciones, señalética y demás. Lo que sí se han registrado son trabajos para bajar la rasante de los rieles, como en Desamparados, para que el tren logre pasar por el puente ubicado allí. Con base al testimonio de especialistas, que advierten problemas estructurales, hicimos un nuevo recorrido para graficar estas observaciones y recoger los testimonios de los vecinos en la ruta Lima - Chosica.

Durante el trayecto, además de puentes y el mal estado de los rieles, se evidenció la ausencia de señalización, pasos peatonales y estaciones. No hay, incluso, obras o un letrero que anuncie el inicio de estas. Los vecinos consultados tampoco conocen nada sobre la obra que, desde la comuna, aseguran que es para ellos.

Vía férrea invadida y sin mantenimiento

La vía férrea está invadida por ambulantes y hay desmonte en distintos puntos. Los peatones cruzan, al igual que los vehículos, ante la falta de puentes o una correcta señalización, incluso, para el actual Ferrocarril Central Andino, que transporta minerales con poca frecuencia y cuya concesión va hasta 2039. Un servicio de pasajeros, en estas condiciones, podría derivar en accidentes.

Los alrededores de la vía férrea muestran la presencia de vendedores ambulantes. Foto: Sebastián Blanco

“Un tren de carga puede circular a 10 o 20 km/h y detenerse si hay obstáculos. No obstante, un tren de pasajeros va a por lo menos 40 km/h y no puede detenerse de inmediato ante un peatón o un vehículo”, advirtió el ingeniero civil Alberto Ramírez, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El estado actual de las vías. Foto: Sebastán Blanco

“Se debe recuperar el derecho de vía y ejecutar obras mínimas de seguridad. Eso no se logra en un mes, se necesitan expedientes técnicos y permisos de las entidades competentes. Aunque el tren esté operativo, no puede circular sobre esta vía porque está en malas condiciones, prácticamente abandonada por la concesionaria”, agregó.

Más deficiencias técnicas

Tras las denuncias en medios sobre la insuficiente altura de los puentes donde López Aliaga promete operar los trenes, el municipio emitió un comunicado detallando medidas, pero estas no se condicen con la realidad, como en Desamparados, que tiene 5.17 metros en lugar de los 5.26 metros que detalla el documento. Los vagones miden 5.01 metros. “Sí da, perfectamente”, fue la respuesta de la máxima autoridad de Lima a la prensa.

Puente en los rieles de la vía Lima-Caltrain. Foto: Sebastián Blanco

“Los estándares técnicos exigen un espacio libre mínimo de 40 a 50 centímetros entre el techo del tren y la estructura inferior del puente, requisito que no se cumple en varios tramos. No se trata solo de raspar el suelo para bajar el nivel, eso requiere cálculos precisos y reemplazo de materiales”, advirtió el experto de la UNI.

Igualmente, Ramírez detalló otro aspecto: “El alcalde y la Municipalidad de Lima no tienen competencia para gestionar un proyecto de transporte urbano de estas características”.

Estaciones, señalización y seguridad

El burgomaestre de Lima, que dentro de poco abandonaría la gestión para ser candidato a la presidencia, anunció puntos de embarque: Desamparados, Huachipa, Ñaña, Chaclacayo, Huaycán y Chosica. En la estación Santa Clara existe la infraestructura del Ferrocarril Central Andino de hace 40 años, pero no está diseñada para el transporte urbano que se proyecta ni se evidencia trabajos para su próxima implementación.

El tren que transita actualmente por la vía Lima-Chosica. No hay señalizaciones ni seguridad. Foto: Sebastián Blanco

De hecho, no hay barreras en los cruces vehiculares ni cerramientos en zonas críticas como Ñaña. Allí, menores caminan sobre los rieles y ambulantes están instalados a lo largo de la vía.

Rosa Olaya, comerciante que trabaja cerca de los rieles, relató los riesgos que enfrentan y lo poco que la confusa comunicación del proyecto: "La Policía dirige el cruce, pero cuando no hay, nosotras tratamos de cuidar porque la gente anda desorientada. No conocemos nada sobre el proyecto, solo que llegará el tren, pero no sabemos para cuándo será todavía", expresó.

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, declaró previamente que no existen condiciones técnicas ni de seguridad para el proyecto.

En nuestro paso por el puente Caracol, en Chosica, los vecinos nos trasladaron su temor de que el paso de los trenes, con apenas 39 centímetros de margen, comprometan la infraestructura. En los alrededores también hay viviendas de material rústico que, comentan, se podrían perjudicar con las constantes vibraciones.

En el puente Los Ángeles, las mediciones oficiales se hicieron al centro del puente, pero los rieles corren por un costado con menor espacio vertical. Una de las residentes, Anabelle Reyes, quien vive a pocos metros, compartió su preocupación: “Habría ciertos problemas técnicos que solucionar. Sí, la altura del puente da miedo y aún van a refaccionar. Esto no es juego, esto es una cosa seria para el futuro de los peruanos”, criticó.

Vecinos esperan, pero con incertidumbre

A pesar de las fallas y cuestionamientos, los propios vecinos reconocen que el proyecto podría aliviar el caos del transporte. Luis Martínez, de Chosica, declaró: “A veces tardo hasta tres horas en llegar a Lima. La población está creciendo. Estamos saturados”. No obstante, también desconoce los detalles de la obra emblema de López Aliaga.

Máximo Pineda, residente de Chaclacayo hace más de cinco décadas, coincidió en la falta de avances visibles. “Ojalá, Dios quiera, que empiecen pronto los trabajos”, afirmó.

Falta mayor evaluación

La arquitecta Lourdes Giusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, destacó el potencial del proyecto, pero enfatizó la importancia de abordar las cuestiones técnicas antes de su implementación. La especialista destacó sus preocupaciones sobre los permisos, la documentación técnica y la ejecución de la infraestructura

Sobrecosto, ruta más corta y sin conexiones

Juan Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de Lima, cuestionó los costos y características del proyecto municipal, al compararlo con una propuesta elaborada en 2022 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“El proyecto del MTC costaba S/ 1,200 millones, tenía una ruta de 46.2 km y se conectaba con el Metropolitano y las líneas 1 y 2 del Metro. En cambio, el proyecto municipal cuesta S/ 1,800 millones, cubre solo 30 km, tiene menos paraderos y no se conecta con otros sistemas”, resaltó.

Según los cálculos de la Municipalidad, el tren de López Aliaga atenderá alrededor de 16,000 pasajeros al día, lo que equivale al 1.9% de la demanda diaria de transporte en la ruta Lima - Chosica, estimada en 806,000 pasajeros. Para Moreno, este proyecto “parece más una estrategia de campaña presidencial que una solución real para los limeños”.

Si aún no se conoce la parte técnica ni su viabilidad, con mayor razón, no hay mayores luces de quién operaría el servicio. El alcalde declaró que se deberá convocar a un concurso público para seleccionar concesionario. También apeló a la “voluntad política” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

