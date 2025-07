Hombre vive de milagro tras entrar a funeraria segundos antes de ser impactado por camión en VMT

El dueño de la mototaxi no se encontraba en su vehículo cuando ocurrió el fuerte impacto. Foto: Composición LR/América Noticias

El dueño de la mototaxi no se encontraba en su vehículo cuando ocurrió el fuerte impacto. Foto: Composición LR/América Noticias

Un camión que perdió el control impactó violentamente contra un mototaxi estacionado en la avenida Dos de Mayo, en el distrito de Villa María del Triunfo. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento exacto en que un hombre entra a un local, justo segundos antes de que el vehículo terminara volcado.

Además, las imágenes muestran a otros vehículos retrocediendo al notar que el camión fuera de control estaba a punto de impactar. En tanto, el dueño del mototaxi exigió a los responsables que se hagan cargo de los daños causados a su única herramienta de trabajo.

Hombre salva de morir tras resguardarse en funeraria

El incidente ocurrió cuando un camión frigorífico se trasladaba al terminal pesquero y perdió el control, lo cual dejó al copiloto colgado de la puerta. Debido al peligro, los automóviles de la vía retrocedieron para evitar ser impactados.

Sin embargo, el camión de carga terminó chocando contra un mototaxi estacionado, lo que evitó que el impacto afectara una funeraria donde había más personas. "La señora me dijo que no había echado tanto combustible al camión. Otros me comentaron que el chico le estaba enseñando a manejar a la chica y el camión se descontroló", indicó Edir Díaz, dueño del mototaxi.

Dueño del mototaxi pide reparación económica

Tras lo sucedido, Edir Díaz mencionó que está a la espera de que los responsables de este accidente cubran los gastos que sufrió su vehículo de transporte público, el cual es su herramienta de trabajo. Por ello, él solicita una compensación económica a la propietaria del camión.

"La señora me dice un monto que no es el valor del mototaxi que está dañada e inservible. Haré la denuncia al propietario del camión porque hasta el día de hoy no aparece la conductora ni el copiloto", acotó Díaz. Cabe resaltar que ambos vehículos se encuentran en la comisaría de Nueva Esperanza para las diligencias correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.