Video muestra como multitud se lanza sobre el papa León XIV y así reaccionó su equipo de seguridad

Durante una multitudinaria audiencia en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV fue sorprendido por el lanzamiento de un objeto y una pequeña avalancha contra él mientras saludaba a los fieles en el marco del Día Internacional contra el Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas. El inesperado hecho generó tensión entre los asistentes y obligó a su equipo de seguridad a activar de inmediato los protocolos de protección.

Pese a la tensión inicial, el Pontífice respondió con serenidad, pidiendo calma a los presentes. Su reacción fue destacada por su equipo y celebrada por los fieles, quienes valoraron el gesto.

¿Qué pasó con el papa León XIV?

Mientras el santo padre se desplazaba por la plaza saludando a los fieles, un objeto no identificado fue lanzado hacia él. Inmediatamente, su equipo de seguridad intervino para protegerlo y contener a algunos asistentes que intentaron cruzar la barrera de seguridad, lo que generó breves momentos de tensión en el lugar.

No obstante, el evento continuó con normalidad. El Vaticano no ha brindado detalles sobre el tipo de elemento lanzado ni sobre posibles responsables, pero se confirmó que no representó una amenaza directa. Las autoridades reforzaron las medidas de vigilancia tras lo ocurrido.

Llamado a la inclusión

Durante su intervención, el Papa León XIV reafirmó el compromiso de la Iglesia con la lucha contra las adicciones y condenó a quienes lucran con ellas. “La droga, el alcohol y el juego no son solo adicciones: son parte de un inmenso negocio que explota el dolor humano”, expresó.

Asimismo, retomó ideas del documento Evangelii Gaudium para subrayar la necesidad de construir comunidades integradoras. El mensaje fue dirigido a personas en proceso de recuperación, así como a organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables afectadas por estas problemáticas.