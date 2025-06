Deficiencias en el nuevo Jorge Chávez: largas esperas, cables expuestos y ascensores en mal estado

A solo 15 días de su inauguración, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez ya muestra serias deficiencias. Usuarios han reportado la falta de tomacorrientes, pasadizos bloqueados y ascensores fuera de servicio. A esto se suma la espera de hasta 30 minutos por los buses del Aerodirecto, único medio de transporte público autorizado para ingresar al terminal.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

“Estoy esperando hace media hora y nada. Solo pasan buses hacia el centro o hacia Quilca. Los del norte no aparecen”, reclamó una usuaria que esperaba este servicio.

Deficiencias en el aeropuerto Jorge Chávez

Un equipo de La República recorrió las instalaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y constató que los ascensores ubicados en el boulevard estaban cerrados por mantenimiento. La misma situación se repitió en los ascensores del segundo y tercer piso del terminal.

Consultados sobre el tema, los trabajadores indicaron que se trataba de mantenimientos de rutina que no tomarían mucho tiempo. No obstante, durante las tres horas que duró el recorrido, no se evidenció ningún cambio.

Además, se pudo notar la ausencia de personal que supervise la cantidad de personas por ascensor o controle el peso máximo permitido.

Para movilizarse de un nivel a otro también se podrían usar las rampas eléctricas, pero el panorama es similar: algunas están inoperativas y con personal trabajando sobre ellas.

PUEDES VER: Fiscalía investiga muerte de hombre aplastado por pared que colapsó en Independencia durante sismo

Cables expuestos

Además, en el nivel 3, donde se realiza el check-in, se encontraron cables expuestos al público muy cerca de la columna del bloque A, sin ningún tipo de protección. Estos cables están ubicados al lado de las sillas destinadas al descanso de los pasajeros, lo que representa un riesgo evidente.

Asimismo, durante la visita, se comprobó que en ninguno de los tres niveles hay un espacio amplio donde los pasajeros puedan compartir una comida con sus familiares antes de pasar el control de embarque, ubicado en el tercer piso. Si bien existen algunos restaurantes, estos cuentan con pocos asientos en relación con la cantidad de usuarios que se espera recibir.

Otra de las carencias detectadas es la escasa disponibilidad de tomacorrientes. En el segundo nivel no se encontraron enchufes, y en el tercero apenas unos pocos, además con entrada redonda, lo que limita su uso.

Esto complica la experiencia de los pasajeros, quienes suelen pasar varias horas en espera de sus vuelos y necesitan cargar sus dispositivos. “¿En caso tenga que usarlo debo comprar un adaptador, entonces?”, comentó una usuaria sorprendida.

El diseño del nuevo terminal también ha generado críticas. El techo, en particular, ha sido comparado por muchos usuarios con el de un mercado, y el propio Colegio de Arquitectos del Perú ha cuestionado el modelo general de la obra.

Pasajeros esperan hasta 30 minutos buses del Aerodirecto

Pasajeros reportan demoras de hasta 30 minutos en los buses del servicio AeroDirecto, el único medio de transporte público autorizado para salir del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Según relatan los propios usuarios, la espera se prolonga debido a la baja frecuencia de unidades y a la escasa señalización en los paraderos.

Desde tempranas horas, en el área de embarque del servicio, se observaron largas colas de personas con maletas en mano, aguardando por uno de los cinco buses habilitados que conectan el aeropuerto con distintas zonas de Lima, como Quilca, el centro, el sur, Ventanilla y el norte. No obstante, varios pasajeros que se dirigían hacia la zona norte aseguraron que, tras más de 20 minutos de espera, ninguna unidad con ese destino había llegado aún.