Tras la trágica desaparición de la piloto Ashley Vargas, ocurrida el pasado 20 de mayo durante una operación aérea, la búsqueda de su cuerpo se extendió por semanas en la zona de Pisco. Durante el proceso se hallaron diversas partes del avión, hasta que recientemente se confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven piloto de 24 años, aun dentro del asiento de la aeronave.

Este detalle ha generado nuevas interrogantes sobre las circunstancias del accidente. José Ocampo, abogado de la familia Vargas, señaló que la presencia del cuerpo en el asiento hace suponer que el sistema de eyección no se activó, lo cual ha sido considerado “extraño” por los padres de la víctima. Esto hace pensar que el sistema no funcionó a tiempo, por lo que Ashley no pudo escapar.

Familia de Ashley Vargas buscará poner una denuncia

Ante esta situación, la familia planea presentar una denuncia por presunta falta de transparencia en el manejo del caso, así como por un posible mal estado de la aeronave. El abogado indicó que, por el momento, los esfuerzos están centrados en la despedida de Ashley, pero que no cesarán en la búsqueda de justicia. “Ya habrá momento para hablar de eso. Ahora nos centramos en la despedida de Ashley, pero no vamos a parar”, aseguró.

Por su parte, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del Aire Carlos Enrique Chávez Cateriano, descartó fallas técnicas en el sistema de eyección de la aeronave. Afirmó que el avión había pasado por el mantenimiento correspondiente y que el asiento eyectable contaba con cartuchos explosivos vigentes hasta el año 2025.

“El asiento eyectable requiere una acción voluntaria del piloto… no funciona solo”, precisó el general Chávez, exhortando a no emitir teorías no comprobadas antes de que culminen las investigaciones técnicas.

Padre de la piloto trató de encontrarla

En paralelo, el padre de la joven piloto, Edgard Vargas, ha sido un protagonista silencioso pero incansable en la búsqueda. Según relató el abogado Ocampo, Vargas se adentró en el mar desde las playas de Pisco a las 5 de la mañana, sin chaleco salvavidas, en un último intento desesperado por hallar a su hija. “No le importaba perder la vida o no”, enfatizó.

El caso de Ashley Vargas continúa generando conmoción y exigencias de verdad. Tras el entierro, previsto en los próximos días, se iniciarán las acciones legales para esclarecer los hechos que rodearon este trágico accidente.

