La cajamarquina que trabajó como ambulante en Perú y ahora conquista París con su emprendimiento turístico

A menudo, los peruanos destacan a nivel internacional por sus emprendimientos con el que logran echarse al bolsillo a los extranjeros. Este es el caso de Leydi Salazar, una peruana que trabajaba en suelo nacional como vendedora ambulante y tras mucho esfuerzo logró emigrar a Francia, país donde creó su propio negocio llamado Mochila Latina.

Salazar es oriunda de Cajamarca y siempre tuvo en mente que con impulso y mucho empeño llegaría lejos. Por ello, estudió dos carreras que, aunque no están relacionadas con su emprendimiento, le sirvieron en un primer momento.

¿De qué trata el negocio de Leydi Salazar?

Según reveló Andina, la propuesta de Leydi consiste en recibir como ‘si fuera un familiar’ a los turistas latinoamericanos que visitan Francia y no dominan el idioma. De esta forma ha logrado apoyar a compatriotas que han llegado a la Ciudad Luz. Aunque ahora disfruta de sus logros, el inicio de este emprendimiento no fue nada fácil de concretar.

“He sido vendedora ambulante de gelatina, huevo de codorniz, periódicos, maní confitado, caña de azúcar. Y con eso logré estudiar mi primera carrera de electrónica. Fueron tiempos retadores, pero siempre tuve la convicción de que podía generar empresa y dar oportunidad a otros a que cumplan sus sueños”, recordó la joven de cómo fueron sus inicios cuando vivía en la ciudad de Chiclayo.

Leydi inició con una empresa de reparaciones electrónicas

Además, de estudiar Electrónica, Leydi apostó por la enfermería, una carrera totalmente distinta a la que inició. Aunque trabajó en una funeraria, esto le sirvió para ahorrar dinero y poder iniciar con su proyecto, una empresa de reparaciones técnicas.

Su empresa de reparaciones daba trabajo a otros peruanos, pero lamentablemente por la pandemia tuvo que cerrar su emprendimiento al no ver beneficios económicos. No obstante, la peruana no se dio por vencida y decidió emigrar a Francia.

Con una gran acogida en redes sociales como TikTok e Instagram, 'Mochila Latina' se ha consolidado como una marca popular en el mundo del turismo. Foto: composición LR/ Instagram / Mochila Latina en París

Instalada en el país europeo, Leydi no perdió el tiempo y buscó alguna forma de emprender, aunque el camino no pintaba nada fácil. “Estaba muy ilusionada, pero inmediatamente me di cuenta de que era muy difícil poder acceder a un trabajo; principalmente porque hay regularizarse. Eso me causó desazón y no creas, estuve a punto de tirar la toalla”.

La falta de trabajo y ser ilegal desanimaron a Leydi

Aunque estuvo a punto de regresar al Perú, a la emprendedora se ocurrió una gran idea gracias al encuentro con una turista de nacionalidad mexicana que no dominaba el francés.

“Recuerdo que estaba caminando en el Metro de París y hablaba por teléfono con mi mamá y le decía que mejor iba a regresar al Perú… estaba acongojada y apenas colgué el teléfono se me acercó una joven mexicana que estaba extraviada ahí y quería saber cómo podía recorrer la ciudad en las horas que su próximo vuelo le permitía antes de embarcarse a su destino final”.

Leydi vio una oportunidad de emprender con esta actividad: apoyar a extranjeros que no hablaban francés. Realizó una investigación de mercado y se dio cuenta de que ofrecer un servicio turístico dirigido a los turistas latinoamericanos en París le podría generar grandes beneficios.

Leydi Salazar vio la oportunidad de emprender apoyando a otros extranjeros que no hablaban el francés. Foto: Andina

El surgimiento de Mochila Latina

El nombre "Mochila Latina" surgió como una idea sencilla pero cargada de significado. Leydi lo eligió por la relación directa con el accesorio que más usan los turistas en la capital francesa, además de reflejar su origen latinoamericano. "Quería que el nombre fuera accesible y representativo, y para complementarlo, agregué 'París', porque es el lugar donde inicio este proyecto, pero con la vista puesta en expandirme a otras ciudades europeas, como Italia y Bélgica", compartió la emprendedora.

Con una gran acogida en redes sociales como TikTok e Instagram, 'Mochila Latina' se ha consolidado como una marca popular en el mundo del turismo, especialmente entre la comunidad latinoamericana en Francia. Ahora, Leydi se encuentra trabajando en la expansión de su negocio, con planes de llevar su visión a otros países del continente europeo.