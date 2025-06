Pareja de docentes mueren arrastrados por huaico en el VRAEM: "Nos han dejado un legado"

Fuerte conmoción en Ayacucho. En la mañana del 3 de junio, los restos de una pareja de docentes son velados por familiares, amigos y vecinos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en Ayacucho. Las víctimas, Anfiloquio Aranjay Guillén y Dionisia Yaranga, fallecieron tras ser arrastrados por un huaico.

La tragedia ocurrió en la noche de primer día de junio, cuando el fenómeno impactó la camioneta en la que iban a bordo por la carretera. El acto dejó 6 cuerpos sin vida, los cuales estuvieron atrapados entre los escombros por horas.

Huaico en VRAEM: velan restos de víctimas en Ayacucho

Aranjay Guillén, quien tuvo una trayectoria de 25 años, era considerado un modelo en su comunidad por su destacada labor como director, además de siempre comprometerse a niveles social y deportivo. "Era una persona maravillosa, siempre luchó por su pueblo y por la educación. A los colegas les aconsejaba que siguieran preparándose", recordó un allegado.

En esa misma línea, un colega resaltó que los fallecidos habrían compartido no solo sus vidas personales, sino también sus pasiones. "Perder a un amigo de tantos años en segundos es algo que no se puede describir. Y más aún, cuando también fallece su esposa, con quien compartía no solo su vida, sino su vocación por la enseñanza", declaró.

Comunidad exige medidas al Gobierno tras frecuentes huaicos

Es importante señalar que los residentes de la zona exigieron al Gobierno Regional de Ayacucho tomar medidas para combatir las temporadas frías, azotadas por las constantes lluvias y deslizamientos.

Finalmente, ambos profesionales de la educación serán recordados por la formación de los jóvenes del VRAEM, según sus familiares y vecinos. Así pues, sus restos serán enterrados el cementerio de la ciudad ayacuchana en las próximas horas.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.