Nuevas revelaciones en cuanto al asesinato del joven músico José Luis Rodríguez Romero, de 33 años, salen a la luz. Su asesino, quien también era su amigo, Jean Francisco Soplapuco Chuque, confesó detalles del siniestro crimen que ha dejado una familia enlutada y pidiendo justicia. El presunto autor del homicidio y descuartizamiento del saxofonista reveló que usó su huella para robarle dinero.

En declaraciones ante la Policía Nacional del Perú (PNP), Soplapuco Chuque precisó: "Le abrí Yape y no tenía nada". Además, confesó que lo cogoteó antes de matarlo: "En una parte se puso muy jodido. Pasó dos cosas en mi cabeza, me quiere hacer algo o me quiere robar. Entre él o yo, prefiero que sea él, no voy a caer en mi casa tampoco".

Presunto asesino confesó crimen en SJL

La hipótesis cobra mayor relevancia tras las declaraciones de Carlos Yañez, jefe de Depincri Chosica-Chaclacayo; quien aseguró que existió una transferencia por Yape cuando la víctima ya estaba fallecida. "Existe la presunción de que haya sido el móvil. [...] Dio datos precisos de donde se encontraban los miembros faltantes", sostuvo en cuanto a la aceptación del crimen por parte del homicida.

Si bien se desconoce el móvil del crimen aún, la familia sospecha que el asesinato del joven músico José Luis Rodríguez se debería a un intento de robo, pues el mismo día que fue reportado como desaparecido, había recibido un pago. "Justo ese día cobró su junta y le plinearon S/ 4,100 y también tenía su dinerito para comprarse su instrumento porque le habían robado", sostuvo su hermana.

En otras declaraciones, el presunto asesino Soplapuco indicó que el cadáver mutilado de su amigo permaneció una noche en su casa y luego se deshizo de los miembros cercenados. A este hecho, se suma otro presunto cómplice denominado 'Ángel' quien habría ayudado al victimario con el cadáver: "(Nosotros dormíamos) en la sala, en el mueble... y él (Jose Luis) estaba en la ducha".

Canal de ayuda

