El incremento de la delincuencia y criminalidad en el Perú ha creado un clima de temor entre la población y ha afectado de manera negativa la economía y la calidad de vida de los peruanos. Ante esta lamentable situación, los gremios de transportistas han llevado a cabo diversas manifestaciones y han paralizado sus operaciones durante varios días para exigir a las autoridades acciones en lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, según el presidente de la Asociación de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, hasta el momento, no reciben ninguna respuesta de los funcionarios.

Asimismo, indicó que si el Poder Ejecutivo, Legislativo u otras autoridades no atienden sus pedidos llevarán a cabo otro paro a nivel nacional. "Hasta el momento no tenemos respuesta. En la reunión que tuvimos estaba el Legislativo, la presidenta de Justicia, la fiscal de la Nación y los ministro del Interior y Defensa. Hasta el momento, no nos llaman. Yo le digo que si esta semana no hay reunión para ver esta acta de acuerdo, si no hay respuesta (del Ejecutivo), simplemente vamos a salir nuevamente a la calle, pero ya no va a ser una marcha de 24 horas, un paro sino una manifestación indefinida", declaró Valeriano.

Gremio de transportistas advierte nuevo paro nacional

Martín Valeriano reiteró que su gremio convocará a un paro nacional si las autoridades no los contactan. Asimismo, expresó su indignación por las muertes de los transportistas y atentados que se registran en los últimos días. "Son 19 transportistas muertos. Son 27 atentados. Bueno, casi más del 50% de transportistas son extorsionados", afirmó.

Además, se refirió acerca del estado del estado de emergencia implementado en Lima y Callao. Él cuestionó las medidas determinadas por las autoridades para combatir la delincuencia en el Perú. "El estado de emergencia de Lima y Callao ha sido un fracaso. Eso lo sabían las autoridades. Ellos tenían que ver otras estrategias. Las estrategias lo tienen, la logística lo tienen, tienen la tecnología porque el Perú es rico, pero pobre de mente por parte de los políticos, de las autoridades", dijo.

¿Cuándo fue el último paro de transportistas?

El último paro de transportistas fue convocado para el miércoles 14 de mayo, cuando distintos gremios del transporte público anunciaron una paralización a nivel nacional. La medida se tomó en protesta por el creciente nivel de criminalidad que enfrentan diariamente, incluyendo casos de extorsión, asaltos y sicariato que amenazan tanto a conductores como a pasajeros.

Además de los transportistas, otros sectores como pequeños empresarios y dueños de bodegas se han visto afectados por esta situación. Por ello, el paro fue también una forma de exigir al Gobierno respuestas urgentes frente a la inseguridad que golpea a gran parte de la población. Los organizadores advirtieron que, de no tomarse medidas concretas, podrían retomarse nuevas jornadas de protesta.