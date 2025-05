Violento ataque a combi con docentes a bordo deja maestra herida en La Libertad: presumen posible extorsión

La madrugada del lunes 26 de mayo, alrededor de las 2:00 a. m., una combi de la empresa de transportes San Antonio, que trasladaba a docentes y dos escolares desde la ciudad de Trujillo hacia la sierra de La Libertad, fue atacada por presuntos delincuentes en el sector conocido como La Pileta, en la provincia de Julcán.

Durante el ataque, una docente de primaria resultó herida por un proyectil de arma de fuego. La víctima fue identificada como Eloisa Yesica Chávez Pérez de Ibáñez, de 55 años, recientemente nombrada por la UGEL de Otuzco y asignada al centro educativo del caserío de Idabungo, en el distrito de Huaso, provincia de Julcán.

El secretario general del SUTEP La Libertad, Sergio Pinedo Esquivel, informó a La República que la maestra recibió un impacto de bala en la ingle izquierda y fue trasladada de emergencia al hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud, en Trujillo, donde permanece hospitalizada.

“Los colegas viajaban como cada lunes hacia sus instituciones educativas. En la unidad iban varios maestros con destino a diferentes centros escolares del distrito de Huaso. A la altura de La Pileta, sujetos armados dispararon contra la combi sin motivo aparente. Uno de los proyectiles impactó en la docente”, relató Pinedo.

Según el testimonio del conductor de la combi a medios locales, los atacantes realizaron al menos dos disparos contra el vehículo en movimiento.

Puedes ver: Dictan 24 meses de prisión preventiva contra abogada de 'Cuchillo'

El secretario del Sutep señaló que no se reportó el robo de pertenencias a los docentes por lo que se cree que sería un hecho de extorsión. “Descartamos que haya sido un asalto, ya que no sustrajeron nada a los pasajeros. Esta zona es un punto crítico, ya que no es la primera vez que ocurren hechos delictivos”, añadió el dirigente sindical.

Finalmente, el representante del SUTEP hizo un llamado urgente a las autoridades de Julcán y del Gobierno Regional de La Libertad para implementar medidas de seguridad que resguarden la integridad de los maestros que, cada semana, deben viajar largas distancias para cumplir con su labor educativa en zonas alejadas de la sierra liberteña.