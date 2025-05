Minsa denuncia a empresa española por retraso de medio año en entregar 33 ambulancias

El Ministerio de Salud (Minsa) denunció a la empresa Euro Gaza Emergencias S.L. Sucursal Perú por no cumplir con el contrato que le adjudicaba la entrega de 33 ambulancias. Estas unidades fueron encargadas mediante un proceso de licitación pública y debían ser despachadas en un plazo máximo de 120 días calendario. No obstante, dicho periodo concluyó el 30 de noviembre de 2024 sin que la empresa haya proporcionado ninguno de los vehículos comprometidos.

Pese a los reiterados requerimientos del Minsa, la compañía no cumplió sus compromisos contractuales y solicitó varias prórrogas, alegando dificultades logísticas. Sin embargo, tampoco cumplió con los nuevos plazos que había planteado.

Empresa solicitó conciliación

Debido al incumplimiento del contrato, el Ministerio de Salud decidió darlo por terminado el 12 de febrero de 2025, a través de una carta notarial. Luego, el 21 de marzo, la empresa involucrada solicitó un proceso de conciliación en el que presentó cuatro pedidos: dejar sin efecto la resolución del contrato, entregar las ambulancias comprometidas, cobrar por dichas unidades, y dejar sin efecto las penalidades por el retraso, que superaba los seis meses.

No obstante, durante la audiencia de conciliación del 6 de mayo, las partes no lograron consenso. Según informó el Minsa, la empresa se negó a reconocer las penalidades aplicadas y, además, aún no contaba con la totalidad del equipamiento requerido para las ambulancias, a pesar del considerable retraso.

Ante este escenario, el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, advirtió que su gestión no permitirá la anulación de penalidades ni aprobará acuerdos que contravengan la normativa vigente.

“Nosotros, como Ministerio de Salud, solo estamos aplicando la ley. Nos pidieron conciliar y aceptamos, pero la compañía pide que no le apliquemos las penalidades. Hacer eso sería beneficiarlos ilegalmente e incumplir con las leyes. Por ello, iremos a un arbitraje”, indicó.

Asimismo, señaló que la empresa Euro Gaza Emergencias ha mostrado una actitud elusiva de forma constante, incluso tras haber promovido una conciliación. Ante esta conducta, el sector anunció que iniciará un proceso de arbitraje para exigir las responsabilidades correspondientes y aplicar las sanciones estipuladas en el contrato.