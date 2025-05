Nemesia Pantoja, vendedora de chifles en San Juan de Miraflores, vive con miedo tras ser brutalmente agredida por su vecino. La mujer, que aún presenta moretones visibles, ha solicitado garantías para su seguridad tras la liberación de su agresor.

El ataque, que ocurrió el lunes, dejó a Nemesia inconsciente en plena vía pública. A pesar de que el agresor fue detenido, su liberación tras 48 horas ha generado preocupación en la comunidad y en la propia víctima.

Mujer agredida físicamente pide garantías por su vida

El violento incidente se originó cuando un proveedor de Nemesia estacionó su vehículo frente a la casa de Oscar Bellido, el agresor. Según la víctima, esta acción provocó la reacción desmedida del vecino, quien la golpeó repetidamente con un palo con clavos. Durante el altercado, el esposo de Nemesia también fue agredido, pero no pudo defenderse debido a una lesión previa.

Ante el temor por su vida y la de su familia, Nemesia ha solicitado garantías a la prefectura y ha hecho un llamado público a través de redes sociales y medios de comunicación. La mujer insiste en que necesita protección urgente, ya que el agresor sigue residiendo al lado de su hogar. "Cada momento me buscaba bronca, me amenazaba. Yo he actuado al ver que a mi esposo lo estaban golpeando", sostuvo la víctima.

Caso de agresión se mantiene en investigación

El caso se encuentra bajo investigación por parte del Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Mientras tanto, Nemesia continúa viviendo con el miedo constante de un nuevo ataque. La comunidad espera que las autoridades tomen medidas efectivas para evitar un desenlace más grave.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

