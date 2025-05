Paro nacional 14 de mayo: Transportistas de Lima y Callao se reunirán con congresistas para definir su participación en la marcha

La decisión sobre si los transportistas formales de Lima y Callao participarán en el paro nacional programado para este miércoles 14 de mayo está pendiente. Aunque comparten la preocupación de muchos ciudadanos respecto al aumento de la criminalidad en el país, aún no han confirmado su adhesión a la protesta. Esto se debe a un compromiso previo tras la última paralización del 10 de abril, que resultó en la apertura de una mesa de negociación en el Congreso, donde se alcanzaron ciertos acuerdos.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), explicó que tras el paro de abril, se acordó otorgar una tregua de 30 días para que las autoridades presentaran informes sobre las acciones implementadas para combatir la inseguridad. “Queremos conocer qué medidas se están tomando en conjunto entre los tres poderes del Estado.

PUEDES VER: Fuerza Popular respalda censura contra Gustavo Adrianzén pese a cambios en el Gabinete Ministerial

A pesar de los hechos trágicos y la violencia diaria, aún no podemos anunciar nuestra participación en el paro, ya que estamos en medio de una serie de conversaciones con las autoridades”, declaró Valeriano a Infobae Perú.

El gremio de transportistas está a la espera de los resultados concretos de las acciones en curso. Valeriano añadió que, aunque la situación es preocupante y los resultados hasta ahora no parecen satisfactorios, aún no pueden tomar una decisión definitiva. “Si lo que escuchamos no es positivo, no dudaremos en adherir al paro o incluso convocar a una nueva fecha de protesta. Sin embargo, por el momento, no podemos comprometernos a nada”, aseguró.

Mesa técnica de trabajo con el Congreso

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), reveló que el Congreso de la República se puso en contacto con su sector para invitarlos a una mesa técnica de trabajo, con el fin de presentarles un balance sobre los 30 días de lucha contra la inseguridad ciudadana.

Valeriano indicó que aceptaron la invitación y que la reunión con los representantes del Congreso se llevará a cabo el 13 mayo. Añadió que, dependiendo de lo que escuchen de las autoridades, podrán tomar una decisión sobre su participación en el paro nacional del 14 de mayo.

El dirigente señaló que lo que esperan son resultados concretos y que, en función de estos, tomarán una postura. Sin embargo, expresó que, según lo que han observado hasta ahora, los resultados no parecen positivos, ya que no se ha avanzado en resolver la problemática. En caso de no obtener respuestas satisfactorias, Valeriano mencionó que su sector podría adherirse al paro o convocar una nueva fecha de protesta, aunque aún no se ha tomado una decisión final.

PUEDES VER: Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para viajar al Vaticano por entronización del Papa León XIV

¿Quién convoca el paro nacional?

El paro nacional del 14 de mayo fue convocado luego del asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, La Libertad, y ha recibido el apoyo de varios sectores, como el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, el Movimiento de Ciudadanos por la Vida, y representantes de comerciantes, mototaxistas y empresarios de Gamarra. Aunque la protesta será a nivel nacional, se espera que algunas regiones, como Arequipa, Juliaca, Puno y La Libertad, sean las más afectadas por la movilización.

En Lima y Callao, el impacto será considerable, especialmente debido a la participación de los gremios locales. Se espera que los comerciantes de Gamarra y un sector de los transportistas informales se sumen al paro, lo que provocará una importante interrupción de actividades en estas zonas.