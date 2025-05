Una joven estudiante de Sociología de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) afirma haber sido agredida por un personal de seguridad durante altercado en la casa de estudios. El presunto agresor fue identificado como Martín Peter Antonio Masias Ortiz, quien le habría propinado dos golpes en el rostro a la universitaria, afirmó.

Johanna fue a sentar una denuncia a la comisaría junto con Paulo Alessandro Mere Aguilar. Sin embargo, este último fue detenido por los agentes policiales. El último hecho se debería a represalias por parte de los agentes tras el altercado en la UNMSM.

Estudiante de la UNMSM denuncia agresión física

Según la estudiante, se acercó a la UNMSM para rendir una evaluación académica, que más tarde sería cancelada por una resolución. En este marco, y tras la falta de un comunicado oficial, varios compañeros intentaron ingresar a la institución. Sin embargo, el ingreso estaba restringido y se generó un enfrentamiento.

Frente a ello, Johanna decidió ayudar a un compañero y terminó siendo agredida físicamente."Si yo no he hecho nada. Yo estoy defendiendo al estudiante que usted está ahorcando", le dijo a Masias.

Paulo Mere fue detenido y se desconoce su ubicación actual

Tras este evento, Paulo Mere acompañó a Johanna a sentar una denuncia en la Comisaría Unidad Vecinal Nro. 3. En esa misma línea, los agentes les ordenaron identificarse con su DNI. Johanna comunicó que primero llamaría a un conocido suyo para verificar si el proceso era legítimo. Tras retornar de la llamada, le informaron que Mere había sido detenido: "Han detenido a Paulo. Se lo han llevado con una llave, como si fuera un preso", citó la joven a otro compañero de la San Marcos.

Hasta la fecha, Paulo Mere continúa relegado y no se conoce su ubicación exacta. Sus familiares, especialmente su madre Nilda Aguilar, exigen su pronta liberación. "Solicito que me ayuden, antes que le siembren cosas y lo hagan ver como un delincuente", dijo su progenitora. Asimismo, intentamos comunicarnos con la comisaría señalada, pero no obtuvimos respuesta.

