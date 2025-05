Callao: pilotos de ambulancias, valorizadas en más de 400.000 soles, las utilizan para ir a sus casas

El Gobierno Regional del Callao, presidido por Ciro Castillo Rojo, adquirió ambulancias valorizadas en más de 400.000 soles para poder abastecer a los hospitales de su jurisdicción. Sin embargo, el personal que está a cargo de estos vehículos no les da el uso adecuado y en algunos casos yacen desmantelados en la cochera de dicha institución.

Cámaras de un conocido dominical revelaron que las ambulancias que estaban destinadas para el Centro de Salud Perú - Korea, ubicado en Pachacútec, Ventanilla, se encontraban en la Dirección Regional del Callao, específicamente en la playa de estacionamiento y sin una llanta.

Lo que más sorprendió de esta revelación es que el personal del SAMU, quienes son los encargados de enviar las ambulancias a los puntos de emergencias, indicó que no podían hacer llegar uno de estos vehículos porque la ambulancia solo contaba con piloto y no con el personal completo para atender una emergencia. Sin embargo, el vehículo no se encontraba en dicho lugar.

En otro momento del reportaje, las cámaras evidenciaron como uno de estos vehículos, con el personal completo, era llevado hasta los exteriores de la vivienda del piloto y era parqueado en plena pista, mientras él ingresaba a su vivienda a realizar unas diligencias.

Al momento de exigirle una explicación sobre lo que estaba sucediendo, el conductor se mostró agresivo con la prensa. Lo mismo ocurrió con sus dos acompañantes, quienes señalaron no podían ser grabadas.

No es la primera vez

Cabe resaltar que no es la primera ocasión en la que se alertan irregularidades en la gestión de ambulancias en el Callao. En abril de 2023, la Contraloría General de la República emitió el Informe de Visita de Control N.º 003-2023-OCI/0628-SVC, en el que se evidenció que las unidades móviles adquiridas por la Dirección Regional de Salud del Callao, por un monto superior a los S/4,4 millones, permanecían inoperativas debido a la carencia de personal médico.

El documento precisó que estos vehículos fueron adquiridos en diciembre de 2022 mediante contratación directa, con la finalidad de atender traslados de pacientes en estado crítico. Sin embargo, no estaban operativos por la falta de profesionales de salud capacitados para su uso. Además, se identificaron deficiencias críticas, como la ausencia de medicamentos, insumos esenciales y equipamiento mínimo que debieron estar garantizados en el proceso de compra.

Asimismo, se detectaron fallas en los sistemas de seguridad de las ambulancias, particularmente en el mecanismo antivuelco, al no haberse realizado pruebas técnicas ni contar con las certificaciones correspondientes. Otro hallazgo preocupante fue que tres de los conductores asignados a estas unidades contaban con licencias vencidas desde diciembre de 2022, lo que representa una falta grave sujeta a sanción.

A pesar de que estos problemas fueron advertidos oportunamente, investigaciones periodísticas recientes evidencian que la situación no solo persiste, sino que ha empeorado con el tiempo.

Pronunciamiento de la Diresa

"La Región Callao cuenta con ambulancias operativas, en buen estado y equipadas, ubicadas en los 7 Centros de Salud Materno Infantil, en el Hospital de Ventanilla y en diversos puntos estratégicos de la región. La Dirección Regional de Salud del Callao iniciará las investigaciones del caso y adoptará las medidas administrativas y disciplinarias correspondientes, en caso se compruebe el uso indebido de las unidades", indicaron a través de un comunicado.