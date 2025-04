Ejecutivo observa y devuelve al Congreso ley que crea 20 universidades de un solo zarpazo

Al menos mostró su oposición. Luego de que exministros e instituciones le solicitaran que detenga este nuevo retroceso impulsado por el Congreso, el Gobierno de Dina Boluarte decidió, finalmente, observar el dictamen de ley que crea 20 universidades públicas de un solo zarpazo y sin contar con la opinión favorable del Ministerio de Educación (Minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A través del oficio n° 114-2025-PR, enviado al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el Ejecutivo fundamentó la decisión de devolver al Congreso dicho dictamen que agrupa a cerca de 30 proyectos de ley y que crea estas universidades en 15 regiones del país.

Entre las razones para observar esta norma, se encuentra la vulneración del principio de equilibrio fiscal, debido a que en los últimos años se ha aprobado la creación de más de 45 universidades, de las cuales 27 cuentan con comisiones organizadoras.

“Se evidencia que estas 20 nuevas universidades implicarían un gasto creciente para el presupuesto del Estado, el mismo que no tiene financiamiento, comprometiendo la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, afirmó.

Respondió también que se necesita un presupuesto alto para la implementación de la propuesta, ya que implica gastos para la construcción, ampliación o adecuación de infraestructura universitaria; así como para la contratación de personal docente y administrativo, pago de servicios básicos, equipamiento de aulas y oficinas, y demás gastos para su funcionamiento y mantenimiento. “La iniciativa no presenta un análisis de los costos en términos cuantitativos y cualitativos”, señaló.

Además, el Ejecutivo sustentó que el dictamen va en contra del artículo 79 de la Constitución que señala que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público. Asimismo, agregó que no cumple con las disposiciones técnico-normativas que regulan las fases del ciclo de inversión de los proyectos, al ordenar la implementación de universidades en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali.

Sobre este oficio del Ejecutivo, se debe precisar que las razones para la observación del dictamen han estado relacionadas solo a las competencias del MEF y no a las del Minedu. No obstante, esto no llama la atención, ya que el ministro de Educación, Morgan Quero, no mostró su rechazo a esta norma que aprobó el Pleno del Congreso en marzo.

Medidas populistas

El exministro de Educación Idel Vexler saludó la respuesta del Ejecutivo y dijo que los congresistas están en una carrera populista e irresponsable pensando en las próximas elecciones.

El extitular del Minedu Ricardo Cuenca advirtió que es imposible que el Estado pueda tener el presupuesto que se necesita para que operen. “Están casi duplicando el número de universidades públicas y eso generará más brechas a futuro”, indicó.

La exministra Miriam Ponce explicó que, en marzo del 2024, les dijo a los congresistas que, de aprobarse 50 universidades, se necesitarían S/5.000 millones solo para el año cero, sin considerar los gastos del licenciamiento. Este monto representaría casi la cuarta parte del presupuesto de Educación en el 2025.

Al rechazo de los exministros se han sumado el Consejo Nacional de Educación y más de 30 gremios y asociaciones empresariales, agrupados en el Pacto por la Educación de Calidad.

Por el momento, la iniciativa ha vuelto a la Comisión de Educación del Congreso y se espera que los congresistas tomen conciencia.