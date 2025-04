El abogado asesinado tras no defender caso de extorsión deja a tres menores en orfandad. Sus padres exigen justicia por su muerte. Foto: composición LR/América TV

El abogado asesinado tras no defender caso de extorsión deja a tres menores en orfandad. Sus padres exigen justicia por su muerte. Foto: composición LR/América TV

Los familiares del abogado Edwin Quichua Pérez, de 43 años, asesinado tras negarse a defender un caso de presunta extorsión, piden justicia a las autoridades. Ellos esperan que el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público continúen con las investigaciones para identificar al responsable del crimen y dar con su paradero, con el fin de que sea capturado y cumpla condena por homicidio.

"Mi hijo no tenía derecho a morir así. Mi hijo no era mala persona. Mi hijo no hacía daño a nadie (...) Él tiene 3 menores hijos. Lo único que pido es justicia", dijo la madre en diálogo con América Televisión.

A su vez, el padre del letrado contó que su hijo "detestaba las injusticias y que, por ese motivo, estudió Derecho. "A él nunca le gustaba el abuso. Siempre le gustaba las cosas correctas y, por eso empezó a estudiar Derecho. Hizo su estudio jurídico y a las personas de bajo recursos los apoyaba. Lo poco que tenía lo compartía (...) Ni en mis sueños he pensado que eso iba a suceder, ni en mis sueños", declaró.

Asesinato de abogado que se negó a defender caso de extorsión

La madrugada del miércoles 16 de abril, el abogado Edwin Quichua fue asesinado cuando se encontraba abordo de su camioneta frente a su hogar ubicado en la cooperativa de Vivienda San Juan de Salinas en San Martín de Porres. De acuerdo a la información preliminar, el profesional se encontraba en el copiloto de su vehículo y su asistente conducía. Sin embargo, al llegar a su inmueble, él decidió tomar el volante para estacionar su vehículo mientras que su compañero se encargaba de abrir la puerta de la cochera. En ese momento, el sicario se acercó y le disparó hasta acabar con su vida.

Esta lamentable situación fue presenciada por su hijo de 7 años, quien esperaba el regreso de su padre. "Yo escuché las balas y mi nieto me dijo: abuelita a mi papá lo mataron. La criatura que culpa tiene para que lo vea a su papá así", manifestó.

Abogado se habría negado a defender caso de extorsión

Los seres queridos de Quichua Pérez informaron que, días antes de su muerte, el abogado recibió un mensaje de parte de una persona extranjera que le pedía defenderlo ante la justicia por un presunto caso de extorsión. Sin embargo, él se habría negado. En ese sentido, no descartan que este hecho tenga un posible vinculo con el crimen.

Ante ello, los efectivos de la Policía Nacional realizan las indagaciones del caso y solicitan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para conocer a detalle lo sucedido.

