Dentro de institución educativa N° 80666 José Antonio Encinas, un sujeto acribilló a Eudaldo Ávalos Rodríguez, el director de la institución, en el Caserio de Pampa Regada, distrito de Usquil, en la provincia de Otuzco región La Libertad. Ante ello, las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú señalan que el móvil del hecho sería pasional.

Según señaló el jefe de la región policial La Libertad, Guillermo Llerena Portal, quien recogió testimonios de testigos e indicaron el posible motivo del crimen. "El móvil del crimen es pasional por la declaración de la persona que se encontraba en el lugar la cual a señalado de que se trata, pero se mantiene en reserva", sostuvo para La República.

También señaló que el autor del hecho se encuentra plenamente identificado y estan tras sus pasos. "El autor está plenamente identificado y hemos desplegado personal para capturarlo de inmediato", así informó el jefe de la región policial La Libertad.

El asesinato del director en colegio de La Libertad

La consejera regional de la provincia de Otuzco Irma Ávalos informo que el crimen habría ocurrido la noche del martes 15 de abril, aproximadamente a las 11:30 p.m. “Se ha escuchado los disparos y la población ha salido, pero como no tienen luz, no tienen alumbrado, tanto dentro de las casas como en las calles, no han podido ver ni seguir a los responsables”, declaró a La República.

El director Eudaldo Ávalos Rodríguez, natural del centro poblado Chuquisongo de Usquil, se encontraba pernoctando en el mismo colegio donde laboraba, como lo hacen varios docentes de zonas alejadas. “Ellos se quedan a dormir en la institución porque venir y volver todos los días es imposible. Son docentes que viven en distintos lugares de la región”, explicó Irma Ávalos.

La consejera también confirmó que la Policía Nacional de Usquil acudió al lugar de los hechos en horas de la mañana, acompañada por representantes de la UGEL Otuzco. No obstante, la distancia y las condiciones precarias de acceso han dificultado las diligencias. “Desde Otuzco a Usquil hay de cinco a seis horas, y de Usquil a Pampa Regada, otras tres horas más. Además, las carreteras están en mal estado por las lluvias”, detalló.

Demoras en la llegada del Ministerio Público y falta de seguridad

Hasta el momento, el cuerpo del docente permanece en el colegio a esperas de llegada del Ministerio Público para proceder al levantamiento del cadáver. “El cadáver está ahí, en la institución educativa, y los niños no pueden ingresar. Por eso la UGEL nos ha informado que no habrá clases hasta el día lunes”, indicó la consejera.

Pronunciamiento de Gerencia Regional de Educación.

El hecho ha generado indignación y preocupación por el déficit policial en la zona. “La comisaría de Usquil solo cuenta con seis efectivos y una camioneta para un distrito que tiene más de 30 mil habitantes. Antes eran doce, pero la mitad fue trasladada a Trujillo por el estado de emergencia. Imagínese, ¿cómo van a cubrir todas las comunidades si algunas están a dos, tres o hasta cuatro horas de distancia?”, señaló la consejera.

Asimismo, exhortó a las autoridades policiales a no descuidar a las zonas altoandinas. “En la sierra también están ocurriendo estos casos. Necesitamos seguridad, y que los policías que se han ido a Trujillo regresen a donde fueron asignados originalmente”, exigió. Al respecto el gerneral Guillermo Llerena señaló que Usquil es una zona de baja incidencia delictiva por ello el menor número de personal.

Pronunciamiento del Sutep tras el asesinato

A través de un comunicado, Sutep exigió que las autoridades estrechen lazos para evitar que estás situaciones de violencia sigan sucediendo. "Exigimos a las autoridades competentes que en vez de preocuparse y salir hacer videos de tiktoks de la campaña política que ya empezó que aseguren y garanticen la seguridad de su población", afirmó el presidente del Sutep La Libertad.

Asimismo, pidió al estado estar presente en los puntos más lejanos de la región. "El estado debe estar presente en todos los espacios, La Libertad no solamente es Trujillo, no solo son las capitales de provincia, es toda la región. Falta personal en La Libertad y policías", señaló el presidente del Sutep La Libertad.

