Callao: mujer que sufrió fractura de columna tras saltar de edificio en llamas vuelve a caminar

Gracias a una intervención médica de alta complejidad realizada por especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal de EsSalud, Vanessa Chunga Cáceres, de 37 años, ha recuperado la capacidad de caminar luego de más de dos años de ardua rehabilitación. La paciente sufrió una fractura severa en la columna tras lanzarse desde un cuarto piso en un intento por escapar de un incendio en el Callao y proteger la vida de su hija.

El hecho ocurrió en septiembre del 2022, cuando esta madre de familia tomó una decisión desesperada para evitar ser alcanzada por las llamas. Como resultado de la caída, llegó al centro hospitalario sin movilidad en las extremidades inferiores ni control de esfínteres.

El doctor Miguel Ángel Chura Araujo, neurocirujano encargado del procedimiento, explicó que una tomografía evidenció una fractura crítica en la vértebra lumbar L1, con fragmentos óseos que comprimían la médula espinal. Ante este panorama, se requirió una cirugía de urgencia para estabilizar la columna y evitar daños mayores.

Actualmente, tras un largo proceso de rehabilitación, la paciente ha logrado volver a caminar, marcando un importante avance en su recuperación y destacando el esfuerzo conjunto del personal médico de EsSalud.

"La médula estaba comprimida por el fragmento óseo desplazado. Realizamos una descompresión quirúrgica urgente: retiramos la porción posterior de la vértebra para liberar el canal medular y permitir que la médula retomara su posición normal", explicó el especialista.

La historia de Vanessa conmovió a todo el país. Durante el incendio en su vivienda en el Callao, no dudó en lanzar primero a su hija por la ventana para ponerla a salvo y luego saltó ella. Su valiente decisión le salvó la vida a su pequeña, pero le provocó una grave lesión medular.

"Mi hija salió ilesa, pero yo caí mal. Me fracturé la columna y fui trasladada de emergencia al Hospital Sabogal. Estuve un mes sin poder sentarme ni pararme. Pasé por dos cirugías y una dura rehabilitación. Estoy profundamente agradecida con los doctores. Me salvaron la vida y me devolvieron la movilidad. Gracias a ellos, hoy puedo caminar, cuidar a mis hijos y seguir adelante", afirmó conmovida.