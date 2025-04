A unas cuadras de la comisaría El Alambre y detrás del Hospital Regional de Trujillo, unos delincuentes detonaron un artefacto explosivo en una vivienda de la urbanización Sánchez Carrión. Producto del atentado, un menor resultó herido.

El padre del niño declaró no ser víctima de extorsión, pero que no le sorprende que hayan detonado un explosivo en la puerta de su hogar. "No me sorprende, para nada".

Menor fue herido por explosión

Alrededor de las 10.45 p. m. del 31 de marzo, unos delincuentes a bordo de una motocicleta, arrojaron una carga explosiva dirigida a la vivienda de cuatro pisos, que se encuentra en la cuadra 3 del pasaje de Montevideo.

La explosión tuvo un gran radio que destrozó los vidrios de las ventanas de dicha infraestructura y el techo de la cochera, que estaba hecho de material débil. Otras dos viviendas alrededor, terminaron con los cristales rotos.

Un menor de edad, que residía en la vivienda, resultó herido por un corte en la mano, presentando también afecciones auditivas, por lo que fue llevado al Hospital Regional Docente de Trujillo.

Autoridades realizan diligencias

Tras el ataque, llegaron a la zona personal de la dependencia policial El Alambre de Seguridad Ciudadana de Trujillo y Bomberos del Perú. En la actualidad, algunos detectives se están encargando de las pesquisas y de analizar los videos de las cámaras de seguridad del recinto afectado.

