Escolares del colegio Miguel Grau de Tumbes llevan clases en restaurantes por riesgo de colapso en sus aulas

Ante el deterioro de su infraestructura, los estudiantes del colegio Miguel Grau N.° 014 de Tumbes reciben clases en distintos restaurantes y viviendas. Se estima que alrededor de 1.200 alumnos han sido reubicados en locales alquilados, pese a las reiteradas denuncias de padres y madres de familia sobre las condiciones del plantel.

El colegio Miguel Grau, ubicado en la localidad de Puerto Pizarro, es catalogado cada año como una institución de alto riesgo debido a las lluvias e inundaciones que afectan la zona. Pese a la amenaza constante, hasta el momento no se ha gestionado su reconstrucción.

Pabellones de colegio deben ser demolidos

Pocos días antes del inicio del año escolar, los padres de familia fueron notificados sobre la próxima demolición del colegio, con el fin de instalar 15 aulas prefabricadas. Hasta ahora solo han arribado ocho, pero su instalación no ha podido iniciarse debido a que aún no se ha demolido dos de los pabellones, espacios donde se habilitarán los nuevos salones para el dictado de clases.

Ante la falta de soluciones inmediatas, los padres familia han decidido continuar con las clases en locales alquilados. Una madre contó que las familias aportan entre S/0,50 y S/1 diarios para costear el alquiler de espacios cercanos al colegio Miguel Grau, a fin de que sus hijas e hijos puedan seguir estudiando de manera presencial. Consideran que la modalidad virtual no ha demostrado ser efectiva.

"Como padres, no queremos las clases virtuales. Le hemos pedido que hagamos las clases de forma presencial porque no estamos adecuados a tener clases virtuales", preció la madre.

"No es justo que las autoridades de Tumbes no nos apoyen y no nos demuela el colegio. Eso es lo que pedimos, que tumben el colegio. Las aulas prefabricadas ya están, pero no lo pueden armar porque no está demolido el colegio. Dónde está el gobierno regional", cuestionó.

Nuevas aulas en proceso

De acuerdo con RPP, ya se encuentra en proceso la demolición del colegio Miguel Grau. Para ello, se tienen las autorizaciones correspondientes del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed), la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional de Tumbes.

Estas entidades también se encargarán de instalar las ocho aulas prefabricadas que ya llegaron al lugar, y más adelante gestionarán la adquisición de las siete restantes.