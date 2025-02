Hoy se celebra en todo el Perú el Día del Tecnólogo Médico

“Todas las personas nos comunicamos con palabras, gestos, miradas y expresiones. Utilizamos nuestro cuerpo para dar a entender lo que queremos decir o simplemente escribimos y publicamos mensajes en whatsApp o en redes sociales. Se imagina que eso que quieres decir no puedas hacerlo, no consigues comprender, expresar o disfrutar de una buena comunicación”, reflexiona la licenciada Claudia Juárez Escobar, tecnólogo médico en terapia de lenguaje

Los profesionales en Terapia de Lenguaje te apoyarán para que puedas recobrar esas habilidades, asegura desde su consultorio en el hospital Guillermo Almenara mientras se alista a conmemorar este 27 de febrero en todo el Perú el Día del Tecnólogo Médico, una fecha que resalta la labor invaluable de estos profesionales en el campo de la salud.

En todos los centros asistenciales de Essalud se llevó a cabo un programa institucional para celebrar este día tan significativo. Se realizó una paraliturgia en honor a la labor de los tecnólogos médicos, destacando su compromiso y dedicación en la atención de la salud de la comunidad.

La sesión solemne realizada en el hospital Almenara fue un momento de reflexión y reconocimiento a la importante labor que desempeñan los tecnólogos médicos. Durante la sesión, se resaltaron los logros alcanzados y los desafíos futuros que enfrenta esta profesión en el ámbito de la salud.

Pero, que función desempeñan en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

Terapia física

Imagina que estás sentado o caminando, oyendo música o conversando, comiendo o bebiendo algo, quizá revisabas tu celular o simplemente desarrollabas las actividades propias de tu trabajo, de casa o alguna actividad recreativa. ¿Cómo te sentirías si por alguna circunstancia no pudieras realizar cualquiera de estas actividades tan cotidianas?

A la consulta de Rehabilitación acuden personas que no pueden (o realizan con dificultad) la movilización de alguna parte de su cuerpo lo cual impide desarrollar sus actividades con regularidad. Para ayudar a superar estas situaciones contamos con los Tecnólogos en Terapia Física que mediante diferentes métodos, técnicas y herramientas favorecen el retorno de sus habilidades.

Terapia Ocupacional

Imagina ahora que escuchas con la misma intensidad los estímulos del lugar donde te encuentras. Los sonidos son iguales y no logras diferenciarlos. Todo esto no permite que puedas pensar con tranquilidad en otra cosa que no sea el ruido, sin poder disfrutar o aprender de las cosas que nos ofrece la vida.

Replica ese estado a tus demás sentidos. Qué difícil sería concentrarse, aprender o simplemente jugar con tus amigos, interfiriendo en la forma como te relacionas con los demás. Ahora piensa que tienes una dificultad al moverte, que no te permite bañarte, alimentarte, vestirte u otras cosas cuando estás en casa o en tu trabajo.

Para estos casos contamos con los profesionales en Terapia Ocupacional que empleando diversas estrategias ayudan a recobrar y ordenar las limitantes presentadas.

“Los pacientes son nuestra principal motivación para seguir forjándonos, adquiriendo nuevos conocimientos y empleando recursos tecnológicos que permitan mejorar la labor que realizamos. Nuestro objetivo es que el paciente pueda recuperar su propia motivación en compañía de sus familias y las personas de su entorno”, dice la licenciada Juárez quien tiene más de 20 años de experiencia con preparación humanística, científica y tecnológica.

Sostiene que ha sido capacitada para el desempeño de actividades promocionales, preventivas, de evaluación, diagnóstico funcional, programación y tratamiento de las discapacidades y deficiencias de la comunicación humana: audición, habla, voz y lenguaje, con el objetivo de habilitar y rehabilitar los procesos de la comunicación oral, gestual o escrito, buscando la integración de la persona en relación al entorno familiar, socio cultural y laboral.

Estos profesionales de la salud se desempeñan en el servicio de medicina física y rehabilitación, encargándose de contribuir al movimiento normal y adecuado del cuerpo humano, frente a las lesiones que puedan sufrir las personas.