Cada mes de dicembre, miles de familias incluyen panetones como símbolo de la tradición de la Navidad. Sin embargo, este 2024 muchos panetones peruanos conquistaron mesas navideñas alrededor del mundo. Según la Asociación de Exportadores (Adex), entre enero y octubre de este año, las exportaciones alcanzaron los US$ 6.715 millones, un notable incremento del 16,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Conoce los países que más compraron marcas de Perú.

¿Cuáles son los países que compran más panetones peruanos?

Estados Unidos lidera ampliamente las importaciones de panetones peruanos, acumulando compras por US$ 3,902 millones de dólares en los primeros diez meses de 2024, un crecimiento del 36,7% respecto al año anterior. Aunque no es un producto tradicionalmente consumido por los estadounidenses, este mercado destaca por la fuerte presencia de comunidades latinoamericanas.

En segundo lugar, se encuentra Chile, con adquisiciones que ascienden a US$ 1.290 millones. Este vecino sudamericano, al igual que Perú, integra a este dulce en su temporada navideña. Las exportaciones hacia Bolivia, el tercer mercado, alcanzaron los US$ 530.574. Cabe mencionar que este país tiene amplia presencia de productos nacionales.

Por otro lado, Países Bajos (US$ 280.553) y Japón (US$ 200.752) completan la lista de los países que compran más panetones peruanos. En total, fueron 24 mercados internacionales a los que se exportó este alimento navideño. Según Adex Data Trade, agosto fue el mes con mayor volumen de ventas, con US$ 2.160 millones, seguido por septiembre, con US$ 1.679 millones, y octubre, con US$ 1.352 millones.

Asimismo, las compañías que más lo exportaron fueron Nestlé Perú S.A., Compañía Nacional de Chocolates del Perú S.A., Gloria S.A., Gelafrut S.R.L., Panificadora Bimbo del Perú S.A., Sagastegui Distribuidores S.R.LTDA., Corporación Gerónimo S.A.C., Gerald & Camila Export E.I.R.L., Alicorp S.A.A. y Panadería San Jorge S.A.

Estados Unidos es el país que compra más panetones peruanos, representando US$ 3,902 millones de dólares en lo que va del 2024. Foto: NicolEttone 2013.





¿Cuál es el país que más consume panetón en el mundo?

Aunque Italia es el país donde nació este delicioso dulce navideño, Perú encabeza la lista de consumo per cápita, con más de 34.000 toneladas consumidas al año. Mientras que en el país de las pizzas y pastas, el consumo promedio por persona es de 0,8 kilogramos, cada peruano come alrededor de 1.3 kilogramos de este alimento.

La presencia de panetones en celebraciones familiares, desayunos navideños y eventos sociales demuestra su profundo arraigo cultural en el país.

¿Cuál es el país de Sudamérica que lidera la producción de panetones en el mundo?

A pesar de que Perú es el mayor consumidor de panetón en el mundo, Brasil se erige como el principal productor global de panetones, fabricando aproximadamente 75 millones de unidades y más de 300.000 toneladas al año. Empresas como Bauducco, fundada en 1952 por inmigrantes italianos, lideran el mercado mundial, exportando a más de 50 países y consolidándose como referente en la industria panadera.

A esta compañía se le suman las brasileñas Visconti, Casa Suíça, Village y Tommy, convirtiendo al gigante sudamericano en la nación que más lo produce.