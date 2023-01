¿Cuántos días y cuál es el horario de toque de queda en Puno y Juliaca tras la muerte de 18 personas?

En su presentación para el pedido de confianza ante el Congreso de la República, lo primero que hizo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue pronunciarse sobre los hechos registrados durante las protestas en Juliaca, región Puno, donde perdieron la vida 18 personas, entre ellas 17 civiles y un policía. La medida que dispuso a nombre del Ejecutivo fue el toque de queda.

El primer ministro no solo manifestó su respaldo a las fuerzas policiales a pesar de la cantidad de personas muertas, sino que aseveró que el actual régimen no es autoritario ni se opone a las protestas. “Tenemos como Estado la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia. Y lo vamos a seguir haciendo, porque unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional, y menos valiéndose de métodos violentistas. Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo”, prosiguió.

En ese contexto, anunció que, a raíz de todo los ocurrido en Puno, regirá el toque de queda durante el plazo de tres días.

¿Cuál es el horario del toque de queda en Puno y Juliaca?

La medida de inmovilización social obligatoria regirá desde las 8.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. “Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días”, indicó.

Poco después sostuvo que se declaró un duelo nacional que se aplicará este miércoles 11 de enero por respeto a las víctimas de las protestas en el territorio peruano.