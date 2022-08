La Tinka: ¿quién es el excongresista arequipeño que ganó 2 veces el pozo millonario?

Este domingo 14 de agosto reventó el pozo millonario de La Tinka. El ganador del codiciado premio se llevará los 18 226 085 soles acumulados durante las últimas semanas. Durante la emisión del sorteo, la conductora Sully Sáenz informó que el boleto premiado fue comprado en el supermercado Metro del distrito de Jesús María, ubicado en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo con Pershing.

Así como el reciente ganador, hay muchos otros peruanos afortunados. Pero hay uno en especial que ganó dos veces el pozo millonario. ¿Quién es?

¿Quién es el excongresista arequipeño que ganó dos veces el pozo millonario?

Marco Falconi Picardo nació en el distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, región Arequipa. Es político y abogado, que, desde hace varios años, busca convertirse en gobernador de Arequipa, pero hasta el momento no lo ha logrado. No obstante, vuelve a postular en estas Elecciones Municipales y Regionales 2022.

Fue congresista de la República en una oportunidad y ha estado envuelto en diversas controversias. Por ejemplo, fue retirado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras ganar un concurso en este órgano que sustituía al cuestionado y desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. También estuvo relacionado con el destape de audios de llamadas telefónicas entre él y César Hinostroza, que pusieron en tela de juicio su ingreso a la JNJ, además de otras observaciones.

Arequipa. Marco Tulio Falconí ahora apunta a la gobernación. Foto: Mauricio Malca/La República

¿Cómo ganó Marco Falconí La Tinka?

El excongresista arequipeño Marco Falconí Picardo ganó dos veces La Tinka. Cuando le consultaron sobre su experiencia al ganar por primera vez el pozo millonario, contó que sucedió entre 1996 o 1997 (no recordaba bien la fecha).

Se trasladaba en taxi hacia la Corte de Justicia de Arequipa y, al llegar, le pagó al conductor con un billete de S/ 20. Este le dio su vuelto en muchas monedas, lo que le resultaba incómodo. Entonces, pensó en comprar algo en una tienda cercana; sin embargo, al ser muy temprano, todo estaba cerrado, menos un lugar que tenía un letrero de La Tinka. Ingresó, compró cuatro boletos al alzar (sin saber que se trataba de un sorteo) y se fue.

Días después, regresó al mismo sitio para comprar una gaseosa y de paso, preguntar por el sorteo. Le presentó sus tickets al trabajador de La Tinka y se dio con la sorpresa que ganó S/ 220.000.

De la segunda vez que ganó el pozo millonario, Falconí ha preferido no hablar, ya que, según sus palabras, ganar la lotería arruinó su vida. “ Soy bastante conocido en Arequipa y todo el mundo, desde entonces, tenía ‘cáncer’, estaba pobre, tenía deudas. No me dejaban entrar a mi casa ni a mi estudio ”, señaló a Perú21.