Fiestas Patrias: conoce los centros de vacunación que atenderán este 28 y 29 de julio

¡La vacunación no se detiene en Fiestas Patrias 2022! El Ministerio de Salud (Minsa) informó que este 28 y 29 de julio los centros de inmunización contra la COVID-19 atenderán con normalidad a fin de proteger a la población ante el aumento de contagios.

En esta nota de La República te contamos qué vacunatorios atenderán estos días festivos y otros detalles relacionados al coronavirus en Perú.

¿Qué centros de vacunación atenderán en Fiestas Patrias?

El Minsa, en su cuenta oficial de Twitter, publicó la relación de los centros de vacunación contra la COVID-19 que atenderán este 28 y 29 de julio desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.

Fiestas Patrias 2022: estos centros de vacunación atenderán el 28 y 29 de julio. Foto: Minsa

También puedes encontrar el vacunatorio más cercano a su domicilio haciendo click AQUÍ.

¿Quiénes pueden recibir la cuarta dosis contra la COVID-19?

Para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19, debes cumplir estos criterios del Minsa:

Tener 30 años a más y cinco meses desde tu tercera dosis.

Ser inmunosuprimido y cinco meses desde tu tercera dosis.

Tener 18 años a más , presentas alguna comorbilidad y cinco meses desde tu tercera dosis.

Ser integrante colegio profesional de salud y cinco meses desde tu tercera dosis.

El Minsa aplica la cuarta dosis contra la COVID-19 a partir de los 30 años. Foto: Ministerio de Salud

Subvariante centaurus: ¿nuevo sublinaje será predominante para esta cuarta ola de COVID-19?

Para el médico salubrista e investigador Percy Mayta-Tristán de la Universidad Científica del Sur, la subvariante BA.2.75 del ómicron o también conocida como centauros no debería preocupar a la población, ya que no ha sido clasificada como una variante de preocupación.

“ Centaurus como tal es un nombre comercial de una subvariante que no se ha reconocido como una variante de preocupación, las cuales no tienen nombres particulares ... Hasta ahorita no tenemos certeza que esta subvariante esté cambiando el curso en otros países”, dijo el especialista a La República.

Asimismo, indicó que, si bien hay nuevas variantes, aún no se tiene evidencia “que este sublinaje de ómicron pueda ser considerada de preocupación como es ómicron o BA4, BA5″.

Finalmente, Mayta añadió que, según una proyección que está trabajando, durante las próximas semanas la curva de la cuarta ola de la COVID-19 empezaría a bajar en Lima.