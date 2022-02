Crisis del gobierno agudiza los conflictos sociales

El 2022 comenzó con los reiterados, pero encendidos conflictos sociales. La crítica al Ejecutivo era su tardía intervención, actuaba como bombero, cuando prendía el incendio. Hoy el fuego persiste y ese bombero ya ni llega para remediar.

Hace once días se bloqueó el Corredor Minero del Sur que pone en riesgo la actividad minera de Las Bambas.

Las comunidades de Ccapacmarca en Cusco ratificaron su huelga en medio de la crisis, pese a que no tienen con quien conversar en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

PUEDES VER: Ministra de la Mujer implicada en agresión verbal a otra mujer

No es el único problema. Las negociaciones del gobierno con las otras ocho comunidades que levantaron su huelga el pasado 30 de diciembre, también se estancaron. El conflicto podría extenderse en cualquier momento. “No hay con quien hablar, no hay premier, no hay ministro de Energía y Minas para seguir conversando”, dijo Víctor Villa, asesor de las comunidades.

La conversión del corredor minero en una Zona de Atención Especial (ZAE), está en pausa. Ese compromiso asumido por la expremier Mirtha Vásquez, logró una tregua y que reinicie el diálogo.

Igualmente, las comunidades de Collana y Tuntuma, tienen agendas particulares. De no ser atendidas, anunciaron, bloquearán el corredor minero también. “Si Ccapacmarca levanta la huelga, volveremos a la huelga porque ni la minera, ni el gobierno, nos escuchan ”, advirtió Daniel Collque, presidente de Collana.

Según la Defensoría del Pueblo, la conflictividad en el corredor minero del sur es cíclica, se activa ante el incumplimiento de los compromisos. Su representante, Rosa Santa Cruz, señaló que un 80% de los conflictos de la región imperial están ubicados en esta zona.

El reporte mensual de conflictos sociales de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM), señala que el 19% de los conflictos en el país se presentaron en el corredor vial sur, entre Cusco y Apurímac.

El informe detalla que s e tienen más de dos mil compromisos asumidos en las mesas de diálogo desde el 2011 . En el corredor minero se tiene 517 compromisos pendientes.

Para el secretario del sindicato de trabajadores de Las Bambas, Erick Ramos, ese clima no garantiza la estabilidad para la minera y el gobierno solo lo agrava más.

Otros conflictos

Los agricultores cusqueños suspendieron una huelga, que incluía el bloqueo de la vía férrea a Machupicchu, el 26 de enero, bajo el compromiso de diálogo con la premier de entonces, Mirtha Vásquez. El encuentro no se dio porque Vásquez resultó positivo al COVID 19 y la cita se suspendió para el 9 de febrero.

“Estamos desesperados. Ayer (4 de febrero) nos reunimos con el nuevo ministro de Agricultura y pactamos para que la mesa de diálogo sea el 14 de febrero, pero ahora no sabemos si el ministro continuará”, contó Marco Pino, presidente de la Junta de Usuarios del Cusco.

Explicó que la situación de la agricultura es crítica debido al alto costo de los fertilizantes e insumos agrarios . Entre sus reclamos exigen la modificación de las normas que entregan bonos a los agricultores que tienen más de dos hectáreas de cultivos. “En Cusco, la mayor parte trabajamos por topos. Es la agricultura familiar, no llegamos a hectáreas, para nosotros no hay bonos. Cómo se vive con esa alza de fertilizantes. Aunque sabemos que hay una crisis, como vivimos los agricultores entre tanto”, cuestionó.

Otro problema pendiente de resolver, es la protesta de los comuneros nativos del Bajo Urubamba que conviven con los yacimientos del gas de Camisea. Exigen un resarcimiento económico por un supuesto derrame de líquidos de gas en el 2016. La empresa TGP (Transportadora de Gas del Perú), ha negado el incidente y asegura que no corresponde tal indemnización monetaria. Con Mirtha Vásquez se habían comenzado una serie de conversaciones que se paralizaron.

Ccapacmarca quiere sí o sí a presidente Pedro Castillo

El integrante del Comité de Lucha del distrito de Ccapamarca (Chumbivilcas), Luis Huamaní, manifestó que el problema en el gabinete ministerial no debe ser pretexto para que el Gobierno deje atender las demandas de las comunidades. Reiteró que ellos no quieren a nadie de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino al propio presidente de la República, Pedro Castillo.

Asimismo, el dirigente refirió que aparentemente, tanto la minera MMG Las Bambas y el propio Gobierno quieren “cansarlos”, pero reitera que continuarán con su medida. Recordó que así han acordado el último viernes las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca.