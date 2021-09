Después de haber negado su vínculo con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el dirigente magisterial admite que sí participó en este movimiento en pro de una agenda para democratizar la economía y cambiar la constitución. Sin embargo, deslinda con el pensamiento de Abimael Reynoso.

En el gobierno se ha desatado una nueva crisis política por una visita suya a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Nuestra indignación y repudio a la prensa nacional. Desde el primer día que ingresó [al gobierno] el profesor Pedro Castillo, el terruqueo está a todo nivel. Hay una guerra sucia por la derecha peruana encabezada por la mafia del fujimorismo y todos los que están en el Congreso. El trasfondo político es desestabilizar al gobierno y, porqué no, tal vez, encaminar un golpe de Estado o viabilizar una vacancia. Lo de ayer (martes) tiene mucho que ver con ello. Hemos venido a Lima porque se quiere desfinanciar la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón. Estábamos dirigentes de distintos gremios. La reunión era para reclamar por la obra y advertir lo mal que se está manejando la obra Agustín Luque. Nos reunimos con el viceministro de Gobernanza Territorial. Ese fue el objetivo.

No dudamos que el gobierno es objeto de todo tipo de cuestionamientos. Pero usted es del Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso, firmó como adherente y presidió el comité electoral para la elección del Comité Ejecutivo de esta agrupación.

Como dirigente magisterial tuve acceso a ministerios en los anteriores gobiernos. Nunca me satanizaron. Efectivamente nosotros acá tenemos que ser directos. Hemos firmado una ficha de adherentes. (…) ¿Por qué lo hicimos? No porque coincidamos con el pensamiento de Abimael Guzmán Reynoso. Para nada. Vi que nacía un movimiento de abajo [del pueblo] que planteaba la democratización de la economía. (…) En esos tiempos se encaminaba la nueva Constitución, como ahora lo hacen varios partidos políticos. Por eso creímos en esa opción. Hemos visto que la satanización y estigmatización ha sido fuerte (…).

¿Uno puede ser adherente por cualquier razón. Pero no presidir el comité electoral para para la elección de los miembros del Movadef, ya lo vincula a esta organización?

Deslindo abiertamente de lo que por ahí se dice del Movadef, pensamiento Gonzalo. Deslindo desde esa posición. Acá, el hecho que uno asuma una posición contestataria a las políticas que implementan los gobiernos de turno, [no supone que somos terroristas]. Vinimos por el hospital de Puno que se quedará sin financiamiento. Eso no les importa a los medios de Lima. El fondo es la persecución, el acoso político, la estigmatización y el terruqueo.

¿Si admite que firmó el planillón del Movadef y fue miembro del comité electoral, está dejando entrever que desconocía que era la organización política para lograr la amnistía de los presos de los terrorismo?.

Nunca fui activista. Mucho menos militante. Desconozco cuáles serán o hayan sido los fines.

¿Cómo, alguien que dice no tener vínculo con Movadef es presidente del comité electoral?

Esa insistencia tuya Liubomir, tiene una direccionalidad, seguramente por el medio que representas. Ya le he dicho, no tengo nada que ver con el Movadef. No soy militante y no comparto con el pensamiento del señor Abimael Guzmán Reynoso.

¿Qué opina del ministro Íber Maraví, que afronta cuestionamiento por terrorismo?

Nuestra solidaridad con el profesor Íber Maraví. Ese terruqueo viene del fujimorismo para meter miedo de parte del fujimorismo y toda la derecha peruana. Al profesor Maraví, lo conozco durante años. Acá el trasfondo es traerse abajo ministro por ministro y desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo. ¿Por qué? Por haberle quitado un pedazo de la torta que tenían estos últimos 30 años, a presidentes que tienen denuncias por corrupción. De eso la prensa no dice nada. No investigan.

¿Pero no cree que no habría que soslayar las denuncias por terrorismo de años atrás, que a la vez le sirven a los opositores?

Si el profesor Maraví, tuvo algún problema entonces por qué no se le procesó. Por qué no se le sentenció en esos años. Por qué después de 40 años salen a luz estas denuncias y justamente en el gobierno de Pedro Castillo. El fondo es desestabilizar.

El Movadef, plantea la amnistía porque acabó la guerra. ¿Usted qué opina de eso?

Tendría que responderle el mismo Movadef. Pero considero, si algún preso cumplió su sentencia es un ciudadano más como cualquier peruano que tiene su DNI, y tiene el derecho de ejercer su vida cotidiana. Acá, para la derecha, todo aquel que es contestatario e incluso pide nueva Constitución, es terrorista. Si el Movadef plantea una cosas así, sabrá por qué lo hacen.

Usted viajó a Bolivia con Pedro Castillo, qué puede decir de su gobierno.

La derecha no reconoce el respaldo popular que tiene Pedro Castillo. Lo único que hacen es petardear y soltar mentiras e intrigas. (…) ¿Quiénes son los terrucos acá [en el Perú?] Es la prensa nacional y los grupos de poder económico. A cualquier ciudadano que expresan su descontento lo hacen terrorista.

Luis Castro, secretario del Sutep a nivel nacional, lo ha desconocido como dirigente.

Esos traidores a la lucha de pueblo qué podrían decir. Esos han convivido con todo los gobiernos que han pasado. Ellos son los traidores del magisterio nacional. En Puno, nosotros hemos sido elegidos democráticamente. Te consta que hemos pasado por elección generales y limpias.