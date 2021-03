Denuncian a Beto Ortiz y Willax por presunto delito contra tranquilidad pública

A través de las redes sociales, un grupo de ciudadanos denunció penalmente a Beto Ortiz y Willax TV por el presunto delito contra la tranquilidad pública, tras emitir información sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Sinopharm.

Este documento expone los hechos recientes de la difusión de información falsa sobre la eficacia de la inmunización. “En el presente caso, la afirmación efectuada por Beto Ortiz es sumamente grave, porque pone en riesgo todo el proceso de vacunación y, en ese sentido, atenta contra la salud y la vida de millones de peruanos”, se lee en la denuncia.

El denunciante Edison Tito Peralta indicó a La República que esta práctica se realizó en reiteradas oportunidades por parte de dicho canal. “Esto (la denuncia) es a raíz de las declaraciones de ayer (5 de marzo) del señor Beto Ortiz. Preocupados por el efecto de este tipo de denuncias falsas. Incluso, existen ya médicos en Chiclayo y en otras partes del país que han desertado con el tema de la vacunación. Hay mucha gente que no quiere inmunizarse producto de ello. Por eso, en redes sociales, nació esta idea de poder denunciar ello”, señaló.

“El canal difunde noticias falsas, tipo un modus operandi. Además, si bien en la carta emitida se ve que son 110 personas, durante el transcurso de las horas se han unido más y somos más de 500 para denunciar a Beto Ortiz y Willax TV”, agregó.

Así también, detalló que están denunciando de acuerdo al artículo 315-A, donde se menciona que “se considera perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados”.

Denuncia contra Beto Ortiz y Willax TV. Foto: Twitter

Tito Peralta también expresó que ha recibido amenazas de muerte y frases racistas en la red social. “He recibido una amenaza muy fuerte. Yo pido garantías a la Defensoría del Pueblo contra Beto Ortiz y el grupo Wong . Igual me mantengo en mi posición de seguir con la denuncia porque he perdido familiares y amigos por esta enfermedad. No puede venir alguien a decir cosas falsas e influenciar a la población”, dijo.

El documento ya ingresó al Ministerio Público y se espera una pronta respuesta del organismo competente. Hace unas horas, el laboratorio Sinopharm se pronunció sobre el reportaje de la eficacia de su vacuna.

“Dicho reportaje carece severamente de veracidad y es sumamente irresponsable al revelar datos no verificados, no científicos e incompletos, los cuales pueden confundir a la opinión pública“, se lee.