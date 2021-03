Coronavirus en Perú: menor ocupación de camas UCI, pero cifras siguen altas

Han pasado 20 días de restricciones y el colapso del sistema sanitario se mantiene. Sin embargo, desde febrero hay una desaceleración en la velocidad de ocupación diaria de camas hospitalarias y de las unidades de cuidados intensivos (UCI).

El analista de datos Juan Carbajal, del Open Covid Perú, señala que la velocidad de la ocupación de camas UCI y hospitalarias ya no es tan alta como fue en el inicio de la segunda ola, a finales de diciembre.

“Desde enero, el incremento en la ocupación de camas UCI fue muy acelerado; sin embargo, desde los primeros días de febrero hubo una cierta desaceleración en la ocupación de camas UCI, incluso hasta finales de febrero”, explica.

Y en lo que es fallecimientos por toda causa en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), Carbajal resalta que se ve una disminución lenta, pero todavía está muy lejos de los niveles de octubre. “Y en cuanto a muertes por Covid-19, la curva aún no muestra un descenso, sino más bien está en una meseta”.

En esa línea, el analista Rodrigo Parra señala que si bien hay una ligera desaceleración en la ocupación de camas UCI, sigue alta la demanda. También hay un aumento en hospitalizaciones, pero a menor velocidad. “Por ejemplo, a finales de enero era superior a 360 camas ocupadas por día, ahora son en promedio 60 al día ”.

En tanto, el infectólogo Augusto Tarazona consideró que la cuarentena no ha controlado la epidemia, y que el descenso en los indicadores se debe a la historia natural de la epidemia. “La epidemia crece y luego baja, se haga algo o no se haga nada, es porque el crecimiento no es indefinido. El impacto de la cuarentena es bajísimo”. Y advierte que con el levantamiento de la cuarentena y los aforos se incrementa la posibilidad de que el virus se expanda.

